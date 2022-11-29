MLB／終於拿到獎了 大谷傑出DH二連霸「老爹」後第一人

大谷翔平的獎盃櫃終於有新夥伴，大聯盟今天宣布他拿下傑出指定打擊獎，在這個獎項完成二連霸，為2003到07年歐提茲（David Ortiz）5連霸後第一人。

大谷今年展現極致的二刀流賽季，投、打雙面都刀刃都鋒利，但碰上締造美聯全壘打紀錄的賈吉（Aaron Judge），在年度MVP競爭上屈居第二，塞揚票選則是排在第4，銀棒獎指定打擊則是輸給太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），其他大大小小獎項公布，第一名都不是他。

直到今天，贏家終於出現大谷的名字，他擊敗艾瓦瑞茲、史丹頓（Giancarlo Stanton）、哈波（Bryce Harper）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）、克魯茲（Nelson Cruz）等人，完成傑出指定打擊的衛冕。

大谷本季打擊出賽157場，以2成73打擊率敲出160安，包括34支全壘打、30支二壘打、6支三壘打，貢獻95分打點，共有153場為DH、3場代打出賽，其中還包括28場同時身兼投手、DH的亮相。

艾瓦瑞茲則是僅以DH出賽77場，擔任DH時成績為打擊率2成99、19轟、52分打點，若僅檢視DH成績，大谷在各項數據都呈現大幅領先，勝出毫無懸念。

該獎項票選由各隊隨隊記者、播報員、公關部門投票產生，在DH累積超過100打數的選手就符合票選資格。