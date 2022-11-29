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MLB ／太空人挖白襪主砲 與阿布瑞尤簽下3年合約

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪重砲阿布瑞尤下季將轉戰太空人（Jose Abreu）（右）。 歐新社
白襪重砲阿布瑞尤下季將轉戰太空人（Jose Abreu）（右）。 歐新社

剛拿下世界大賽冠軍的太空人，休賽季持續針對陣容進行補強，網羅白襪重砲一壘手阿布瑞尤（José Abreu），根據外媒報導，雙方將簽下3年5850萬美元的合約。

現年35歲的阿布瑞尤曾在2013年與白襪簽下隊史最大合約，隨即在2014年便以36轟、107分打點，拿下美聯新人王，另外也入選明星賽及銀棒獎等成就，隨後每年成績穩定，成為白襪陣中不可或缺的火力，並在2020年縮水賽季一舉奪下美聯MVP。

合約年的阿布瑞尤今年賽季過往兇猛砲火較不為亮眼，僅擊出15轟是生涯新低，但在打擊率方面仍維持著0.308、上壘率0.378，62次的保送則是生涯新高，在選球與上壘方面依舊發揮不錯。

太空人簽下阿布瑞尤，也讓眾人覺得是否將不與陣中成為自由球員的古巴一壘手古利爾（Yuli Gurriel）續約，而根據隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）表示，太空人依然有意與他續約，並計劃將他定位為工具人的角色。

太空人 古巴 新人

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