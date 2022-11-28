MLB／被點名CP值最高FA 張育成不輸大都會強打林多

旅美好手張育成在未獲紅襪續約後，成為了自由球員，而他也被美國《CBS sports》點名為CP值最高的球員之一。

CBS運動網專欄作家安德森（R.J. Anderson）點名5位CP值最高的球員中，就包含張育成，而其餘4人分別為救援投手巴克斯柏格（Brad Boxberger）、外野手戴維斯(Jonathan Davis)，投手艾斯特維茲（Carlos Estevez）以及教士旅日幫之一的強森（Pierce Johnson）。

安德森指出，張育成在上個賽季轉了4隊最終落腳紅襪，經過分析後，將有可能再獲合約的潛在原因就是生涯OPS+76，同時還是名守備工具人，此外他的擊球初速更高達95英里不輸給太空人隊游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）、2019年選秀狀元拉契曼（Adley Rutschman）、坎納（Mark Canha）。

他的出色擊球率還優於紅雀隊當家三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）、白襪好手羅伯特（Luis Robert）與皇家的百大新秀之手小威特（Bobby Witt Jr.）等眾球星。

本季張育成出賽69場，繳出0.208/0.289/0.315的打擊三圍，外加4轟15打點，加上守備工具人等優勢，找到新東家似乎不是件難事。