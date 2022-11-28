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MLB／大谷躋身超高薪行列 明年賺進生涯前5季總額3倍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
BBA-BBO-SPO-LOS-ANGELES-ANGELS-V-MINNESOTA-TWINS MINNEAPOLIS, MN - SEPTEMBER 25: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Angels looks on during an at-bat against the Minnesota Twins in the first inning of the game at Target Field on September 25, 2022 in Minneapolis, Minnesota. David Berding/Getty Images/AFP 法新社
BBA-BBO-SPO-LOS-ANGELES-ANGELS-V-MINNESOTA-TWINS MINNEAPOLIS, MN - SEPTEMBER 25: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Angels looks on during an at-bat against the Minnesota Twins in the first inning of the game at Target Field on September 25, 2022 in Minneapolis, Minnesota. David Berding/Getty Images/AFP 法新社

大聯盟各隊備戰新球季，自由球員市場成為年底重頭戲，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）毫無疑問是最大咖，未來身價值得期待；目前已經曝光的明年合約中，共有14名球員年薪超過3千萬美元，天使隊「二刀流」大谷翔平首次入列，單季收入是過去5年總額的3倍。

大谷2018年新人球季以年薪54萬5千美元起步，接下來4年依序是65萬、70萬、300萬、550萬美元，前年球季因為疫情縮水，根據美國媒體spotrac的數字，他的年薪從70萬降到25萬9259美元。

也就是說，大谷生涯前5季年薪賺進995萬4259美元，如果加上簽約金231萬5千美元，天使一共支付1226萬9259美元。

天使高層10月初和大谷簽下1年3千萬美元合約，不管年薪、加薪數字都是符合薪資仲裁資格的球員中，史上最驚人數字，他光是明年收入就比前5年加起來還超過2千萬美元（單看薪資）。

大聯盟明年最高薪仍是大都會隊老將薛則（Max Scherzer），再領4333萬3333美元，天使隊瑞登（Anthony Rendon）超越隊友楚奧特（Mike Trout），兩人排名互換，新球季分別是3857萬1428、3711萬6666美元，洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）3600萬美元仍居第4。

目前14名「3千萬俱樂部」成員中，天使包辦3人最多，洋基、大都會隊各有兩人，遊騎兵、道奇、國民、紅雀、老虎、教士、太空人隊各有1人，太空人老將亞士維（Jose Altuve）明年身價2900萬美元名列15，排在大谷後面。

至於明年超過2千萬美元的球員已有43人、突破1千萬累計109人，未來這些數字還會提升，賈吉的身價能衝到什麼程度，所有人都等著看。

天使 洋基 大都會

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