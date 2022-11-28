MLB／季後賽被打爆無損身價 教士右投一年2.4億轉戰白襪
白襪今天傳出已和今年季後賽繳出「核爆」成績的教士隊右投克里文格（Mike Clevinger）達成協議，雙方簽下一年全額保障合約。
據《MLB Network》報導，此次克里文格加盟白襪的合約總額超過800萬美金（約新台幣2億4816萬元），他加入後，將取代老將奎托（Johnny Cueto）的先發位置，奎托同樣在今年成為自由球員。
本季克里文格因接受TJ手術，直到5月才復出，例行賽他出賽23場，其中有22次先發，繳出7勝7敗，防禦率4.33、WHIP值1.19。季後賽他出賽2場，對上道奇僅投2.2局就失5分（4分責失），面對費城人則是連一名打者都未解決就失3分被KO，防禦率高達23.62。
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