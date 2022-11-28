快訊

謝國樑擬送5萬輛電動機車 環保署：可自行籌措財源

直播／指揮中心不再每天開？ 王必勝下午2時主持記者會

選舉是有錢人的遊戲？律師：收選舉保證金不合理

MLB／季後賽被打爆無損身價 教士右投一年2.4億轉戰白襪

聯合新聞網／ 綜合報導
克里文格（Mike Clevinger）。 路透社
克里文格（Mike Clevinger）。 路透社

白襪今天傳出已和今年季後賽繳出「核爆」成績的教士隊右投克里文格（Mike Clevinger）達成協議，雙方簽下一年全額保障合約。

據《MLB Network》報導，此次克里文格加盟白襪的合約總額超過800萬美金（約新台幣2億4816萬元），他加入後，將取代老將奎托（Johnny Cueto）的先發位置，奎托同樣在今年成為自由球員。

本季克里文格因接受TJ手術，直到5月才復出，例行賽他出賽23場，其中有22次先發，繳出7勝7敗，防禦率4.33、WHIP值1.19。季後賽他出賽2場，對上道奇僅投2.2局就失5分（4分責失），面對費城人則是連一名打者都未解決就失3分被KO，防禦率高達23.62。

教士 白襪 大聯盟

相關新聞

MLB／季後賽被打爆無損身價 教士右投一年2.4億轉戰白襪

白襪今天傳出已和今年季後賽繳出「核爆」成績的教士隊右投克里文格（Mike Clevinger）達成協議，雙方簽下一年全額保障合約。 據《MLB Network》報導，此次克里文格加盟白襪的合約總

MLB／大谷又有驚人紀錄被挖出 完全比賽強投樂於分享

天使隊日籍球星大谷翔平在今年美聯MVP票選排名第2，不敵洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），未能完成2連霸；但...

MLB／美媒爆料巨人為得到賈吉 邀NBA球星柯瑞遊說

洋基「法官」賈吉 （Aaron Judge）今年休賽季成為自由球員，家鄉在舊金山的賈吉曾自曝小時候是巨人迷，巨人高層先前也放話要爭取賈吉，根據外媒透露，巨人甚至推派同城NBA勇士隊球星柯瑞（Steph

MLB／奪冠的大空人季後賽分紅獎金破千萬 創大聯盟紀錄！

贏得世界大賽冠軍還不夠，據官網報導，太空人球員將收穫史上最高的季後賽獎金，平均每位球員可以分到51萬6347美元（約1608萬新台幣）。 根據大聯盟官網報導，今年球員們創下1.075億美元的高額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。