MLB／美媒爆料巨人為得到賈吉 邀NBA球星柯瑞遊說

洋基「法官」賈吉 （Aaron Judge）今年休賽季成為自由球員，家鄉在舊金山的賈吉曾自曝小時候是巨人迷，巨人高層先前也放話要爭取賈吉，根據外媒透露，巨人甚至推派同城NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry），遊說賈吉加盟。

根據《NBC Sports Bay Area》的報導指出，賈吉和經紀人週二時與巨人高層共進晚餐，另外還讓賈吉與柯瑞團隊接觸，希望兩位跨界超級球星，能一同為灣區球星打球。

NBA勇士隊球星柯瑞。 路透社

過去賈吉曾被問到，選擇加盟球隊最看重的事情是什麼？賈吉當時回答，「希望能和想贏球的球隊一起努力。」巨人曾在2010、2012、2014奪冠，柯瑞所屬的金洲勇士自2015年以來也拿下4座NBA總冠軍，巨人可能想藉此事，增加得到賈吉的機會。

大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）也撰文推測，「巨人將在一週內向賈吉提出報價，他應該會在12月就做出決定。」