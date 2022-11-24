MLB／費城人強打哈波確定動TJ 確定無緣明年3月經典賽

2022年賽季費城人強打哈波（Bryce Harper）雖然打擊能力維持得很好，但因手肘傷勢影響到傳球，所以大多只能擔任指定打擊。根據《NBC Sports》記者塞利伯瑞(Jim Salisbury)的報導，哈波已經完成韌帶置換手術（Tommy John Surgery，簡稱TJ手術），預計明年5月回歸賽場，換句話說，將缺席明年的世界棒球經典賽（WBC）。

費城人總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）今日表示，哈波已經動刀完畢，確定是TJ手術。手術非常順利，預計可在明年5月重返賽場。

哈波先前出現在WBC美國隊的球員名單中，如今他動TJ手術，也意味著將確定缺席此賽事。至於哈波明年球季應該也無法這麼快回到外野防區，因為一般投手動這項手術，都需要一年多的時間來恢復，所以唐布洛斯基說的5月回歸，應該是先擔任指定打擊。

哈波今年5月就被診斷出右肘尺副韌帶撕裂，雖然沒辦法守備，但還能擔任指定打擊。本季哈波例行賽繳出打擊三圍.286/.364/.514的成績，季後賽表現更加出色，打擊三圍.349/.414/.746，也幫助球隊打進世界大賽，可惜最終不敵太空人。