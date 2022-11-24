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MLB／大谷翔平幫手再+1 天使交易來神似「鱒魚」的瑞福洛

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞福洛去年在釀酒人有29轟。 路透社
瑞福洛去年在釀酒人有29轟。 路透社

天使為了重返季後賽，補強不間斷，繼在自由市場簽下強投安德森（Tyler Anderson）和交易內野手烏謝拉（Gio Urshela）後，昨日再度發動交易，宣布送出三名投手，向釀酒人換回外表神似天使球星「鱒魚」楚奧特的強打外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）。

瑞福洛外型酷似「鱒魚」楚奧特。 圖擷自推特
瑞福洛外型酷似「鱒魚」楚奧特。 圖擷自推特

30歲的瑞福洛於2016年首度登上大聯盟，因為外表酷似楚奧特而聞名。雖然他實力遠不如楚奧特，生涯沒拿過任何獎項，但一直擁有不錯的長打能力。扣除新秀賽季和2020縮水賽季，他每年都至少有26轟的表現。

去年瑞福洛有29轟，72分打點，打擊三圍.255/.315/.492的成績。守備上主要擔任右外野手，今年出賽560場，上演11次助殺，臂力不俗。

而天使送走的投手分別為過去2季先發6場的戎克（Janson Junk）、牛棚投手佩古洛（Elvis Peguero），以及小聯盟左投賽米納斯（Adam Seminaris）。

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