MLB／奪冠的大空人季後賽分紅獎金破千萬 創大聯盟紀錄！

贏得世界大賽冠軍還不夠，據官網報導，太空人球員將收穫史上最高的季後賽獎金，平均每位球員可以分到51萬6347美元（約1608萬新台幣）。

根據大聯盟官網報導，今年球員們創下1.075億美元的高額收益，比起去年的9050萬美元，上升19%。而今年太空人發行了59份全額分紅，和14.14部分分紅，外加94萬美元現金，平均每位球員能夠分到51萬6347美元（約1608萬新台幣）獎金，打破去年勇士39萬7000美元（約1238萬台幣）的紀錄。

至於國聯冠軍費城人隊則是打賞了72份全額分紅，每份價值 296,255 美元。

以下是今年所有 12 名參賽者的季後賽獎金的完整明細，括號中為團隊完整分紅：