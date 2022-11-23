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MLB／奪冠的大空人季後賽分紅獎金破千萬 創大聯盟紀錄！

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人球員還將收穫史上最高的季後賽獎金。 美聯社
太空人球員還將收穫史上最高的季後賽獎金。 美聯社

贏得世界大賽冠軍還不夠，據官網報導，太空人球員將收穫史上最高的季後賽獎金，平均每位球員可以分到51萬6347美元（約1608萬新台幣）。

根據大聯盟官網報導，今年球員們創下1.075億美元的高額收益，比起去年的9050萬美元，上升19%。而今年太空人發行了59份全額分紅，和14.14部分分紅，外加94萬美元現金，平均每位球員能夠分到51萬6347美元（約1608萬新台幣）獎金，打破去年勇士39萬7000美元（約1238萬台幣）的紀錄。

至於國聯冠軍費城人隊則是打賞了72份全額分紅，每份價值 296,255 美元。

以下是今年所有 12 名參賽者的季後賽獎金的完整明細，括號中為團隊完整分紅：

太空人：516,347 美元（59 人）

費城人：296,255 美元（72 人）

教士：152,709 美元（70 人）

洋基：145,820 美元（72 人）

守護者：45,795 美元（60 人）

勇士：44,878 美元（60 人）

水手：42,221 美元（69 人）

道奇：36,148 美元（82 人）

紅雀：36,148 美元（82 人）

藍鳥：$10,007 (68人)

大都會：$9,480 (68人)

光芒 ：$8,387 (79人)

太空人 台幣 團隊 軍費

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