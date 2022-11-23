MLB／抓到了！賈吉返舊金山探親並坦承有其他「計畫」

美聯新科MVP洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）季前拒絕洋基延長合約，賽季轟出62發打破美聯紀錄的全壘打，並在季後宣布成為自由球員，使他的動向備受關注。而據官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）報導，他已在今天與舊金山巨人球團會面，。

根據大聯盟官網報導，賈吉周ㄧ在舊金山被捕捉到身影，他表示只是拜訪一些家人和朋友，至於被問到有沒有其他計畫時，他曖昧一笑表示「的確有些事，祝你有美好的一天」後就離去，而實情是他已與巨人球團會面。

Breaking news into @MLBNetwork, via video from San Francisco: Aaron Judge has arrived in the city and is expected to meet with the #SFGiants this week. Join us on #MLBNHotStove at 9 am ET tomorrow for the latest. @MLB pic.twitter.com/pq0at6kgQ6 — Jon Morosi (@jonmorosi) 2022年11月22日

巨人是除了母隊洋基外，首支和賈吉接觸的球隊，巨人營運總裁薩迪（Farhan Zaidi）日前受訪時曾表示，對於休賽季補強的資金很有彈性，並且表示財務不會是問題，「只有一個問題，那就是是否存在共同利益，以及要如何建立最好的團隊」。

賈吉被預估在尋找8年以上，年薪平均超過4000萬美金的（約新台幣12.5億）大約。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）上周已證實有給賈吉新的報價，而洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）也直言希望賈吉能在洋基退休。

賈吉作為自由球員仍有與各隊接觸的機會，除了巨人外，道奇也傳出有意網羅這位30歲的外野手。