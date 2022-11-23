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MLB／不意外！ 普荷斯、韋蘭德奪東山再起獎
大聯盟今天公布年度東山再起獎得主，結果沒有太出乎預料，紅雀隊普荷斯（Albert Pujols）在引退年打出回春成績，太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）還拿下美聯塞揚獎。
韋蘭德成為隊史第一位東山再起獎得主，普荷斯則是紅雀隊第三人，此獎項是從2005起開始頒發，由30位各隊傑出記者票選，認定誰在今年再次崛起的成績最為優秀。
39歲的韋蘭德成績無庸置疑，過去兩年他因進行韌帶重建手術（Tommy John）一共僅投了6局，但今年球季卻繳出18勝4敗、防禦率1.75的塞揚獎等級成績單。
42歲的普荷斯今年球季開打前就宣告要引退，但繳出的成績卻讓人不斷懷疑「真的要退嗎？」，他在今年敲出24轟，完成生涯700轟里程碑，是個人自2016年以來的新高，打擊率2成70，另有68分打點，整體攻擊指數高達0.895。
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