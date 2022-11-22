MLB ／給賈吉長約充滿風險 美媒警告「看看他的身材」

新科美聯MVP，洋基隊的「法官」賈吉（Aaron Judge），在打出歷史等級賽季後成為自由球員，也是今年大聯盟休賽季的最大咖，《The Athletic》美媒提出，對洋基來說最好的狀況就是續留他，合約大概8年3.2億美元，但此文也提到賈吉的體型應該要降低合約年限，以防衰退過快。

此文明確指出賈吉201公分、127公斤的身材，簽下長約將十分有風險，並提出看看大聯盟歷史多年，很少有球員有如此身材，提供超過7年風險將十分大。

根據Baseball Reference網站統計數據發現，歷史上只有7個球員身高超過198且體重超過113公斤，而其中只有包含賈吉在內3名球員，有著超過300場出賽，因此這比率來講將有一定的風險。

不過該媒體也預測，賈吉的合約至少8-9年，並且年薪超過4000萬美金，因為他有著無法取代的價值在場上及場外，並且也有各球團都積極網羅，其中巨人更是盛傳將與法官進行會面，因此洋基為留下當家門神，十分有可能冒險開出7年以上大約。