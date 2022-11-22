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MLB ／重回邪惡帝國名號組雙王牌？ 傳洋基鎖定地表最強投

聯合新聞網／ 綜合報導
外傳洋基想組雙王牌，自由市場目標看向狄葛隆。 美聯社
外傳洋基想組雙王牌，自由市場目標看向狄葛隆。 美聯社

洋基目前在自由球員市場並沒有太多大動作，目前最大目標就是簽回新科美聯MVP賈吉（Aaron Judge），不過近期卻傳出他們有可能爭搶同城大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）。

《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）引述聯盟消息指出，洋基近期希望能夠得到狄葛隆的醫療資訊，因為近年唯一擋得住這位投手的就是傷病，但這不代表洋基確定投入搶人大戰，但這是對狄葛隆有興趣的球隊，會首先要完成的事。

洋基若能搶下狄葛隆，將能讓他與陣中王牌柯爾共組聯盟最強1.2號先發組合之一，不過這位兩屆國聯塞揚德者近兩季僅登板26場，他的合約勢將受到傷病影響價碼，因此官網也有指出洋基目前還是以把「法官」賈吉帶回條紋軍為首要目標。

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