MLB ／千賀滉大爭奪戰 美東世仇基襪皆表興趣

洋基與紅襪兩隊多年世仇，不論是在賽場上或是自由球員市場上，兩隊都時常上演爭奪戰，而據大聯盟記者透露，今年冬天兩隊將爭奪來自日本的軟銀王牌千賀滉大。

過去洋基及紅襪皆有網羅過日職王牌的經驗，洋基曾經迎來「神之子」田中將大、紅襪則是簽下「平成怪物」松阪大輔。這次在不用入札金的利多下，當然都希望搶下能有著一手火球及魔鬼指叉球，又年僅29歲正值顛峰的千賀滉大來補強先發輪值。

名列大聯盟自由球員排名前段班的千賀滉大，和收到合格報價球員相比，最「香」的是簽下他後球隊不需要損失選秀權，像是今年大咖投手洛登（Carlos Rodon）與紅襪投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）都拒絕合格報價，卻也讓想簽他們的球隊得多加思考。

大聯盟報導也提到，雖然千賀不一定能成為頭號王牌，但憑藉他在日職好成績背書，還是吸引多隊爭搶，目前除了美東兩隊世仇外，巨人、大都會、教士、小熊也都對千賀感到興趣，就看哪隊端出的「牛肉」能讓他滿意。