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MLB／封王遊行沒什麼 J-Rod帶女友返鄉竟有新人王遊行
封王遊行不稀奇，有看過封新人王遊行嗎？水手隊超新星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）昨天光榮返鄉，民眾沿街夾道歡迎，不久前才公開的加拿大籍女友海特瑪（Jordyn Huitema），也跟著他一起回到家鄉。
J-Rod高票當選本屆新人王，上周在開獎時的視訊訪問中就透露「遊行」字眼，結果所言不假，活動就在昨天的多明尼加洛馬德卡弗雷拉（Loma de Cabrera）登場，這座人口約2萬人的小鎮，為這位家鄉之光上街與他同歡。
Home with my people 🏠❤️ #LomaDeCabrera pic.twitter.com/SFotMDTU5s— Julio Rodriguez🇩🇴🦁 (@JRODshow44) 2022年11月20日
This is truly awesome.— Ben Verlander (@BenVerlander) 2022年11月21日
Julio Rodriguez returned home and there was a freaking PARADE for him!
He deserves it. The kid is a star. 🌟
pic.twitter.com/H6iGpitslK
一回到家鄉，J-Rod先是受到親友的熱烈歡迎，畫面中還可看到海特瑪，先是靜靜跟在他的身後，隨後J-Rod家人注意到她，上前擁抱、與她聊天；J-Rod剛在月初透過IG公開女友身分，海特瑪是加拿大人，目前效力美國女子足球聯賽的OL Reign隊，就是位於西雅圖。
J-Rod隨後搭上黑色SUV休旅車，人從天窗探出頭來，沿路上與民眾打招呼；晚上則是站上舞台，感謝民眾的支持，場景有如選舉造勢晚會一般，隨後還有音樂讓大夥跟著節奏跳起來。
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