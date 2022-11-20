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MLB／5大天王生涯賺進548億 鈴木一朗仍是亞洲最猛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鈴木一朗。 美聯社
鈴木一朗。 美聯社

大聯盟本季賽事落幕，自由球員市場成為年底重頭戲，本來身價就相當驚人的大咖投手韋蘭德（Justin Verlander）、葛蘭基（Zack Greinke）將繼續堆積財富，洋基隊退役球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的生涯最高薪頭銜，未來被取代是早晚的事。

大聯盟史上共有22人生涯賺進2億美元以上，目前超過3億只有5人，A-Rod以3億9928萬美元排名第1，接著是卡布雷拉（Miguel Cabrera）3億6841萬美元、普荷斯（Albert Pujols）3億4654萬美元、葛蘭基3億3000萬美元、韋蘭德3億1751萬美元。

若把這5大天王的生涯總薪資加起來，換算成台幣超過548億3688萬元。

季後同樣成為自由球員的克蕭（Clayton Kershaw），可望回鍋道奇隊，他已賺進2億7470萬美元，史上排名第6，有機會成為下一位「3億元男」。

歷年身價超過2億美元的22人沒有亞洲球員，曾在2013年來台發展的曼尼（Manny Ramirez），以2億682萬名列21。

亞洲球員最高薪是鈴木一朗，以1億6718萬美元在史上排名40，接著是田中將大1億5500萬美元、秋信守1億4752萬美元、達比修有1億4200萬美元，分別排名51、59、71。

韋蘭德 大聯盟 自由球員

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