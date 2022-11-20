MLB／搶人大戰開始！教士有意網羅白襪重砲阿布瑞尤

聯合新聞網／ 綜合報導
傳教士有意網羅白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）（右）。 歐新社
傳教士有意網羅白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）（右）。 歐新社

隨著大聯盟賽季結束，自由市場火熱開張，各隊的「搶人大戰」開始上演，目前傳出教士隊有意網羅白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu），將他視為自由市場上的首要目標。

根據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）稍早在推特上的發文，內文直接指出，阿布瑞尤和教士球團有正式會面，由於教士有意補強指定打擊和一壘手，因此阿布瑞尤是目前教士在自由市場上的首要目標。

35歲的阿布瑞尤本賽季出賽157場，本季長程砲火雖不如以往，比起上個球季直接「打對折」僅有15轟，不過仍有一定攻擊火力，本季敲出183支安打，在聯盟中排名第4，打擊率3成04。

阿布瑞尤生涯9個球季都效力於白襪，生涯累計敲出243轟，他曾在2020年獲得美聯安打王及年度MVP，2022球季推估年薪約1800萬美元（約5.6億台幣）。

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