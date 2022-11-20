MLB／搶人大戰開始！教士有意網羅白襪重砲阿布瑞尤
隨著大聯盟賽季結束，自由市場火熱開張，各隊的「搶人大戰」開始上演，目前傳出教士隊有意網羅白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu），將他視為自由市場上的首要目標。
根據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）稍早在推特上的發文，內文直接指出，阿布瑞尤和教士球團有正式會面，由於教士有意補強指定打擊和一壘手，因此阿布瑞尤是目前教士在自由市場上的首要目標。
35歲的阿布瑞尤本賽季出賽157場，本季長程砲火雖不如以往，比起上個球季直接「打對折」僅有15轟，不過仍有一定攻擊火力，本季敲出183支安打，在聯盟中排名第4，打擊率3成04。
阿布瑞尤生涯9個球季都效力於白襪，生涯累計敲出243轟，他曾在2020年獲得美聯安打王及年度MVP，2022球季推估年薪約1800萬美元（約5.6億台幣）。
Sources: Free agent José Abreu has spoken with #Padres officials this month. Abreu is a top priority for the Padres, who are seeking middle-of-the-order power and have an opening at the DH/1B spot. @MLBNetwork @MLB— Jon Morosi (@jonmorosi) 2022年11月19日
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言