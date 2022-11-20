MLB／沒錢！賈吉不競標自己的62轟球 「太貴了吧…」

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今年打破美聯紀錄的第62轟全壘打球，確定會進入拍賣市場，至於賈吉自己是否有意參與競標？他回應：「超出我的預算囉！」

賈吉在10月5日於遊騎兵主場敲出第62轟，這顆球全壘打球被一位名為尤曼斯（Cory Youmans）的德州球迷撿到，儘管有人願意出價300萬美元收購，他也曾和洋基討論是否由官方買回，但最終決定上架拍賣，交給市場決定價值。

賈吉昨天為個人慈善基金會All Rise Foundation舉辦公益活動，也被問到是否參與競價，他笑答：「喔不了！我還沒簽約，所以我覺得這有點超出我的預算。」

洋基開給賈吉的合約報價已在談判桌上，是否續穿條紋衫還是未知數，賈吉表示，「我不知道會多快或多慢簽約，現在還有幾支球隊正在洽談。」他指出，最終自己的落腳處決擇點，希望會是一支有競爭力的球隊，且自己的合約不會成為球隊補強其他戰力版圖的阻礙。