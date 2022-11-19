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MLB ／百勝道奇休賽季大動作 不與前MVP貝林傑續約

聯合新聞網／ 綜合報導
貝林傑拿到MVP後連續3季陷入低潮，道奇最終做出不續約決定。 美聯社
貝林傑拿到MVP後連續3季陷入低潮，道奇最終做出不續約決定。 美聯社

據資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導指出，今年拿下破隊史記錄最多勝、卻在季後賽一輪遊的道奇，將不會與3年前風光拿下MVP的27歲中外野手貝林傑（Cody Bellinger）續約，但仍有可能以低價簽回。

目前27歲的貝林傑在生涯初期十分順遂，2017年就拿下新人王，並在2年後的2019年賽季打出生涯最佳成績，以0.305的打擊率加上47轟外帶115分打點成為當年國聯MVP，但此後每況愈下，295場例行賽只有0.203打擊率。從2020年起到剛結束的賽季，OPS是悲慘的0.648，更在338名合格野手中排299名。

事實上貝林傑在2020年縮短賽季陷入低潮後一直在調整打擊姿勢，但在國聯冠軍賽打出全壘打慶祝時肩膀受傷，並在休賽季開刀，只是2021傷癒復出後還是「回不去了」，打擊率只剩0.165，然而季後賽大復活又讓大家看到希望。

可惜最終只是曇花一現，2022年貝林傑持續掙扎，儘管成績和前一年相比已有起色，144場出賽0.210打擊率19轟，但依然是高薪低就表現，因此季末就有消息指出道奇可能以不續約方式將他釋出，今天也正式確認。

羅森索最後提到，貝林傑的仲裁年薪推估1800萬美元，不想再當冤大頭的道奇最後決定不續約，讓他成自由球員，並打算以較低價碼簽回，官網記者托里比奧（Juan Toribio）也證實這個消息，但競爭者恐怕不少，因為不少球隊還是看重他過去曾拿過MVP的實績，期待逢低買進後他能東山再起。

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