聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／張育成未獲紅襪續約 即刻起變自由球員
旅美台將張育成再一次面臨旅美生涯十字路口，今天為各隊提出續約與否名單大限，張育成並未被放進續約名單，即起成為自由球員，需為下一份合約尋覓新東家。
美國時間周五晚間8點為各隊必須決定是否續約大限，未在列者則成自由球員，而紅襪的名單已經出爐。
紅襪宣布共計30名球員獲得續約，不續約名單則是張育成、柯戴羅（Franchy Cordero）。
紅襪是張育成本季所效力的第4支球隊，看季從守護者隊出發，輾轉海盜、光芒再到紅襪隊，如今再度需要為自己尋找下一個東家。
張育成工具人的身分，且打擊被視為還有未開發潛力，預料還有續留美職打拚的空間，就看是否會有大聯盟等級的合約出現，或是以一紙小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約，爭取再戰大聯盟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言