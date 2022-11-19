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MLB／張育成未獲紅襪續約 即刻起變自由球員

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成並未被放進續約名單，即起成為自由球員，需為下一份合約尋覓新東家。 路透社
張育成並未被放進續約名單，即起成為自由球員，需為下一份合約尋覓新東家。 路透社

旅美台將張育成再一次面臨旅美生涯十字路口，今天為各隊提出續約與否名單大限，張育成並未被放進續約名單，即起成為自由球員，需為下一份合約尋覓新東家。

美國時間周五晚間8點為各隊必須決定是否續約大限，未在列者則成自由球員，而紅襪的名單已經出爐。

紅襪宣布共計30名球員獲得續約，不續約名單則是張育成、柯戴羅（Franchy Cordero）。

紅襪是張育成本季所效力的第4支球隊，看季從守護者隊出發，輾轉海盜、光芒再到紅襪隊，如今再度需要為自己尋找下一個東家。

張育成工具人的身分，且打擊被視為還有未開發潛力，預料還有續留美職打拚的空間，就看是否會有大聯盟等級的合約出現，或是以一紙小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約，爭取再戰大聯盟。

張育成 紅襪 大聯盟

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