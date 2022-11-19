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MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

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MLB／天使記者MVP票投大谷 「不該對他的偉大麻痺」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
《The Athletic》記者布朗解釋MVP投大谷的原因。 美聯社
《The Athletic》記者布朗解釋MVP投大谷的原因。 美聯社

大聯盟年度MVP昨天開獎，美聯由洋基賈吉（Aaron Judge）勝出，但其中兩張第一名選票給了大谷翔平，兩位獨排眾議的記者都主跑天使，《The Athletic》記者布朗（Sam Blum）今天解釋他的投票邏輯，大谷的二刀流賽季帶來的新鮮感或許失色，但不該被視為理所當然，回歸「價值」來看，大谷就是他的MVP唯一解。

賈吉在30張選票中拿下28張第一名、2張第二名，大谷翔平則是拿下2張第一名、28張第二名，兩位認為大谷比賈吉更夠格拿下MVP的記者，分別是The Athletic記者布朗、美聯社記者畢琴（Greg Beachem）。

布朗今天透過專欄解釋投票給大谷的原因，他形容這場大谷、賈吉之爭，就像橘子比蘋果，兩人的偉大賽季若單獨出現在某一年，100次有99次會贏得MVP，但今年卻必須一較高下。

他坦言：「當其中一人是你負責的選手時，這樣的投票並不有趣。」他強調投票絕無私心，但也不會天真到覺得看了大谷整季，不會影響自己在潛意識裡的判斷。

對於將第一名投給大谷，布朗解釋：「我們去年為大谷的突破賽季驚嘆不已，不代表一年後，就要把此視為理所當然，大谷所帶來的新鮮感或許已經不比去年，但外界仍迷戀大谷的原因正是他在持續進化。」

布朗表示，他沒有要詆毀賈吉的偉大，而是想要強調大谷今年的表現，不管身為投手、打者都是聯盟前5的好手，「大家普遍拿來與大谷討論的是貝比魯斯（Babe Ruth）、元祖二刀流球星，但即便是那個遠在完全不同年代的貝比魯斯，都不曾有過大谷這樣的賽季。」

外界質疑天使戰績不佳，大谷何以獲得選票，布朗也對此提出見解，「就我的觀點，MVP不能反映你所處陣容的強弱，賈吉不該因為他有較好的隊友而得到分數，大谷也不該為天使的戰績被咎責。」

他說自己的投票最終原則就是對價值的定義，「誰是最好的那一個？誰是最突出的？誰是你最希望是在自己隊上選手？對我來說，2022年的答案就是大谷。」

大谷翔平。路透
大谷翔平。路透

賈吉 大谷翔平 洋基

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