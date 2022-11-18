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MLB／台灣球星張育成 今返鄉台東指導棒球營

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中華電信長期支持基層棒球發展不遺餘力，今天前往有「少棒聖地」之稱的台東縣紅葉國小，舉行棒球用具捐贈暨棒球營活動。圖／讀者提供
中華電信長期支持基層棒球發展不遺餘力，今天前往有「少棒聖地」之稱的台東縣紅葉國小，舉行棒球用具捐贈暨棒球營活動。圖／讀者提供

中華電信長期支持基層棒球發展不遺餘力，今天前往有「少棒聖地」之稱的台東縣紅葉國小，舉行棒球用具捐贈暨棒球營活動，邀請MLB台灣球星張育成返鄉指導棒球營。

縣府教育處長林政宏說，希望小球員們能夠從這位曾經在台東泰源國小、泰源國中打球的「大學長」身上獲得一些國際級棒球觀念與技能，藉此厚植累積小將們的棒球正能量。

捐贈活動於今天下午在紅葉國小舉行，中華電信將球具贈送紅葉、泰源、新生及三民國小等4所學校，棒球營活動邀請目前在波士頓紅襪隊效力的球星張育成擔任講師。

小球員看到張育成出現，都相當興奮，練起球來像當認真，小朋友們以「大學長」張育成為目標，希望未來挑戰成為台灣棒球明日之星，更有朝一日前進美國職棒舞台。

台灣世界少棒聯盟預定明年3月18日至3月26日再度在台東縣棒球村舉辦，中華電信則希望藉由今天的活動拋磚引玉，讓偏鄉的小朋友們獲得更多的棒球資源挹注，讓台灣棒球實力扎根茁壯。

棒球營活動邀請目前在波士頓紅襪隊效力的球星張育成（左）擔任講師。圖／讀者提供
棒球營活動邀請目前在波士頓紅襪隊效力的球星張育成（左）擔任講師。圖／讀者提供

棒球 張育成

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