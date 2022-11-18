MLB／賈吉62轟球不低於300萬美金！幸運球迷決定上網拍賣

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年破紀錄的第62轟球，被一名德州球迷尤曼斯（Cory Youmans）幸運撿到，他拒絕先前收到的300萬美元報價，決定將這顆球放到網路上拍賣。

尤曼斯向《ESPN》表示，自己和妻子、記者，以及委任律師拜倫（Dave Baron）進行數週的討論後，決定和美國拍賣公司「Goldin Auctions」合作出售這顆紀念球。

尤曼斯也表示曾和洋基官方保全討論送回這顆球，但最終沒達成協議。他認為上網拍賣這項決定很公平，「這讓任何對這球感興趣的人都有機會擁有它」、「身為球迷，我想知道這球值多少錢，誰會買它，買的人會用來做什麼」。

史上最貴的「棒球」是1998年前紅雀球星麥奎爾（Mark McGwire）的70轟紀錄球，當時被漫畫家麥法蘭（Todd McFarlane）以305萬美元標下。尤曼斯的律師拜倫也透露，「我們曾收到300萬美元的報價。」但拜倫表示自己和拍賣人員討論的結果是，「根據紐約球迷和拍賣會上的瘋狂程度，價格可能會高出許多。」

另外，對於外界盛傳尤曼斯是一名有錢人，他說：「雖然我曾在金融業上班，但我不是百萬富翁。」他甚至自曝前年被診斷出有黑色素瘤，「因此我決定和老婆調整工作重心，發誓要環遊世界」。