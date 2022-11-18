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MLB／美職棒成立MLB大學 培養聯盟治理和營運人才

中央社／ 洛杉磯17日專電
美國職棒大聯盟（MLB）17日宣布成立MLB大學，提供球團中階人員進修機會，培養聯盟治理與棒球營運人才。資料照片攝於7月。中央社
美國職棒大聯盟（MLB）17日宣布成立MLB大學，提供球團中階人員進修機會，培養聯盟治理與棒球營運人才。資料照片攝於7月。中央社

美國職棒大聯盟今天宣布成立一項名為「MLB大學」（MLBUniversity）的職涯發展計畫，專為球團中階人員設計，課程目標在培養聯盟治理及棒球營運人才。

根據大聯盟新聞稿，課程內容包括：球員名單管理、薪資與奢侈稅會計、球員合約、薪資仲裁、業餘選秀及國際人才系統、大小聯盟營運、醫療管理、勞資協議及大聯盟規章等。

這項計畫籌備數個月，大聯盟球場事務部門的高級副總裁希爾（Michael Hill）總監，聯盟各部門包括棒球事務、經濟、勞工等高層主持課程，後續擔任學員導師。

希爾表示，希望透過MLB大學培養出棒球界未來的領導人才。

30支球團日前各派出一名中階員工，加上5名來自「巴克歐尼爾職業球探暨教練協會」（Buck O’NeilProfessional Scouts & Coaches Association）會員，本週已經展開每半個月一次的視訊課程，全程為期10個月。

在聖地牙哥舉行的冬季會議期間，大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）將對學員上課，提供學員面對面的交誼機會。

曼佛瑞德透過新聞稿表示：「藉由MLB大學這樣重要的努力，我們確保中階管理人才，同時獲得培訓及業內導師，使他們在邁向更高階的棒球營運與賽務職位上占得重要位置。」

曼佛瑞德指出，計畫主持人希爾得到大聯盟與30支球團的支持，不只在課程上傳授全方位的營運技巧，同時也給予這些學員未來升遷機會。

大聯盟 棒球 MLB

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