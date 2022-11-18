MLB／賈吉喜奪美聯MVP 是否轉隊賣關子：拭目以待

美國職棒大聯盟紐約洋基球星賈吉以單季62轟刷新美聯紀錄，擊敗「二刀流」日籍球星大谷翔平，榮膺美聯年度MVP。身為自由球員的他口風緊，新賽季效力哪隊仍待揭曉。

根據全美棒球記者協會（BBWAA）票選結果，賈吉（Aaron Judge）拿到28張美國聯盟年度最有價值球員（MVP）第1名選票，剩餘2張由效力洛杉磯天使的大谷翔平拿走；兩人瓜分所有第1、2名選票。票選排名第3的是休士頓太空人強打者艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

賈吉得知獲獎後在大聯盟官方頻道節目說，這是難以置信的一刻。整季下來很辛苦，總算走到這一步，他想感謝從小到大提攜他的教練與隊職員。在他眼中，這並非個人獎項，而是意義非凡的團隊成就。

30歲的賈吉開幕日前回絕洋基開出的7年2.135億美元續留條件，結果打出令人難忘的歷史性賽季。

他以62轟打破洋基名將馬里斯（Roger Maris）1961年締造的美聯單季最多全壘打紀錄，131分打點、得133分、上壘率0.425、長打率0.686等數據傲視大聯盟打者，打擊率3成11屈居美聯亞軍，差點成為10年來首位美聯打擊三冠王。

被問到季前拒絕合約是否替自己帶來更多拚戰能量，賈吉露出笑容，間隔幾秒後回答：「我認為答案是『是也不是』。」

他說，季前與球團是有不愉快，但一開季就要上工。他知道洋基的實力與眼前的任務，試著忘掉休賽季發生的所有事，專注讓球隊贏得分區冠軍，試著拿下世界大賽。因為他知道洋基可以辦到，隊友每天在場上拚勁十足，讓他很容易忘掉合約談判，重心放在每晚贏球，隔天再做一樣的事。

賈吉職業生涯首次榮獲年度MVP，本季投球進化的大谷翔平則是連莊夢碎。

投球方面，大谷翔平本季15勝9敗，防禦率2.33，送出219次三振；打擊方面，34發全壘打，95分打點，打擊率2成73。他是大聯盟史上首位單季打席與投球局數都達到規定的球員，但天使戰績欠佳，加上賈吉砲聲隆隆、鋒芒畢露，大谷在MVP票選屈居下風。

儘管如此，賈吉仍以「地表最強球員之一」形容大谷翔平，並說今晚年度MVP得主揭曉前他格外緊張。

賈吉如今成為洋基隊史第14位拿到年度MVP的球員，也是2007年羅德里格斯（Alex Rodriguez）以來首位。他是1962年曼托（Mickey Mantle）以來首位榮獲MVP的洋基外野手，也是孟森（Thurman Munson）以來首位身披洋基戰袍拿到新人王與MVP的球員。

值得一提的是，身高超過200公分的賈吉超越隊友史丹頓（Giancarlo Stanton），成為大聯盟史上最高的MVP得主。史丹頓比賈吉矮約2.5公分，2017年效力邁阿密馬林魚時拿下國家聯盟年度MVP。

賈吉例行賽季尾聲追逐全壘打紀錄時，每次登場打擊洋基球場大批球迷必定高喊MVP。經過今晚，洋基球迷願望成真，但賈吉明年是否還會身披99號條紋衫馳騁賽場，仍在未定之天。

被問到是否享受身為自由球員，賈吉說：「到目前為止還不錯。這是不同的過程，希望早點塵埃落定。我們拭目以待。」