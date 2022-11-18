MLB／水手「交易狂魔」連兩天交易 送前新人王去響尾蛇

有「交易狂魔」之稱的水手總管狄波托（Jerry Dipoto），繼昨日與藍鳥交易換回兩屆銀棒獎得主赫南德茲（Teoscar Hernandez） 後，今日再度發動交易，將2020年美聯新人王路易斯（Kyle Lewis）送至響尾蛇，換回能兼任捕手和外野手的胡梅爾（Cooper Hummel）。

27歲的路易斯是2020年縮水賽季的美聯新人王，不過近兩年卻受傷病纏身影響，表現不佳。本季只累積56打數，敲出3支全壘打，打擊率僅1成43。不過響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）對路易斯很有信心，「他很適合我們，當他能夠健康上場時，具備長打潛力。」

能擔任捕手和外野手的胡梅爾。 美聯社

至於水手換回的胡梅爾今年27歲才首度登上大聯盟，是一名能夠兼任捕手和外野手的球員，本季他擔任捕手出賽18場，外野手23場。雖然擁有守位的優勢，但胡梅爾的打擊表現相當不理想，整季只留下3轟，打擊率1成76的成績。