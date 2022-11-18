MLB ／賈吉差2票無緣全票MVP 跑票記者發推特力挺大谷
2022美聯MVP在今天出爐，「法官」賈吉及來自日本的「二刀流」大谷翔平，到底誰能拿下MVP，雙方支持者，今年一路從賽季中爭論到頒獎當日，而最終由打出破美聯紀錄62轟的賈吉（Aaron Judge）拿下，粉碎大谷MVP2連霸夢。然而賈吉並未得到30張第一名票，天使隨隊記者佛萊契（Jeff Fletcher）爆料這兩票都是投給大谷。
賈吉今年出賽157場比賽，打出破美聯單季紀錄62轟，打擊率0.311，131分打點，打出生涯年表現，MVP票選中收穫28張第一名選票2張第二名，總分410分高分，力壓大谷翔平2張第一名28張第二名，總分280分的成績，成為新科MVP。
然而賈吉無緣與去年大谷相同以全票拿下MVP，天使隨隊記者佛萊契（Jeff Fletcher）爆料，《The Athletic》記者布拉姆（Greg Beacham）和美聯社記者比查姆（Sam Blum）是選擇投大谷，其中布拉姆在個人社群更是發文表示，自己投給大谷，沒什麼特別理由，因為他今年賽季媲美史上最偉大。
Here's a story on why I voted for Shohei Ohtani to win the AL MVP.— Sam Blum (@SamBlum3) 2022年11月18日
Short answer: He had arguably the greatest season of all time.
The longer answer is in this article, which I hope you'll read.
Now to log off Twitter for a while.
Link: https://t.co/wqrulrOGsz pic.twitter.com/KKWkoZjhY2
大谷翔平本季的偉大在於他成為自貝比魯斯以來，大聯盟史上第一位達成符合單季投球局數和規定打席的球員，並且本賽季不僅能打出超過30轟，在投球方面成績更是投出旅美後生涯年，在塞揚票選排第四。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言