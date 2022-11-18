MLB ／賈吉差2票無緣全票MVP 跑票記者發推特力挺大谷

2022美聯MVP在今天出爐，「法官」賈吉及來自日本的「二刀流」大谷翔平，到底誰能拿下MVP，雙方支持者，今年一路從賽季中爭論到頒獎當日，而最終由打出破美聯紀錄62轟的賈吉（Aaron Judge）拿下，粉碎大谷MVP2連霸夢。然而賈吉並未得到30張第一名票，天使隨隊記者佛萊契（Jeff Fletcher）爆料這兩票都是投給大谷。

賈吉今年出賽157場比賽，打出破美聯單季紀錄62轟，打擊率0.311，131分打點，打出生涯年表現，MVP票選中收穫28張第一名選票2張第二名，總分410分高分，力壓大谷翔平2張第一名28張第二名，總分280分的成績，成為新科MVP。

然而賈吉無緣與去年大谷相同以全票拿下MVP，天使隨隊記者佛萊契（Jeff Fletcher）爆料，《The Athletic》記者布拉姆（Greg Beacham）和美聯社記者比查姆（Sam Blum）是選擇投大谷，其中布拉姆在個人社群更是發文表示，自己投給大谷，沒什麼特別理由，因為他今年賽季媲美史上最偉大。

Here's a story on why I voted for Shohei Ohtani to win the AL MVP.



Short answer: He had arguably the greatest season of all time.



The longer answer is in this article, which I hope you'll read.



Now to log off Twitter for a while.



Link: https://t.co/wqrulrOGsz pic.twitter.com/KKWkoZjhY2 — Sam Blum (@SamBlum3) 2022年11月18日

大谷翔平本季的偉大在於他成為自貝比魯斯以來，大聯盟史上第一位達成符合單季投球局數和規定打席的球員，並且本賽季不僅能打出超過30轟，在投球方面成績更是投出旅美後生涯年，在塞揚票選排第四。