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MLB／大谷翔平確定衛冕失敗 62轟賈吉拿下美聯MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉擊敗大谷，拿下生涯首座美聯MVP。 截圖自MLB官方推特
賈吉擊敗大谷，拿下生涯首座美聯MVP。 截圖自MLB官方推特

洋基賈吉（Aaron Judge）接連在球員票選、漢克阿倫獎擊敗大谷翔平，年度最重要的MVP獎項今天揭曉，敲出62轟美聯新紀錄的賈吉也再次擊敗大谷，拿下生涯首座美聯MVP。

賈吉獲得28張第一名選票，總分410分，比大谷翔平的280分還多了130分，不過賈吉少的2張第一名選票是投給了大谷，而第三名的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）則是拿下232分。

賈吉今年多項攻擊數據都在美聯位居第一，包括62發全壘打、131分打點、長打率0.686、上壘率4成25、OPS＋211，唯一可惜是打擊率3成11還是輸給雙城隊阿拉斯（Luis Arraez），無緣締造三冠王。

不過，賈吉在2017年排在MVP票選第二名，錯過的獎座在今天抱回家，也成為洋基隊史自1962年的曼托（Mickey Mantle），再次有外野手奪得年度MVP。

大谷翔平今年展現出投打平衡，投手大谷先發28場，戰績15勝9敗，投了166局，防禦率2.33，打者翔平則是在586個打數，敲出160支安打，34支全壘打，打擊率2成73，雖然成為史上第一位在投球局數、打席數都符合規定的球員，但仍無法逆轉賈吉在評審心中的印象。

賈吉 大谷翔平 洋基

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