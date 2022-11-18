MLB／國聯MVP出爐！35歲高史密特生涯首次奪獎

大聯盟年度最有價值球員獎今天出爐，國聯呼聲最高的紅雀隊強打高史密特（Paul Goldschmidt），在35歲的年紀拿下生涯首座MVP。

高史密特獲得22張第一名、8張第二名選票，總分380分，擊敗教士隊三壘手馬恰多（Manny Machado）的291分（7票第一名）、隊友亞里納多（Nolan Arenado）的232分（1票第一名）。

這是高史密特12年大聯盟生涯中，第6次進入MVP票選前6名，但首度獲獎，根據ESPN報導，他是第5位在35歲以上拿下生涯首座MVP的球員，而且上一位已是1992年的艾克斯萊（Dennis Eckersley）。

高史密特今年球季創下生涯最佳的長打率0.578，加上OPS（整體攻擊指數）0.981，兩項數據都是國聯第一，打擊率3成17國聯第三，35轟國聯第五，115分打點國聯第二。

30歲的馬恰多生涯第四度進入MVP票選前5，但也還沒開張過，今年球季他雖然有著打擊率2成98、32轟、102分打點的成績，但還是輸給高史密特。