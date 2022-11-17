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MLB／遭牽連 大谷翔平拿不到FTX代言費還要被告
虛擬貨幣交易平台FTX申請破產引起全球矚目，目前已經有受害者提出集體訴訟，指控該公司以欺騙、虛假的陳述方式誘騙投資者投資，如今許多與FTX合作的體壇明星都被列為被告，天使球星大谷翔平也在其中。
大谷翔平是FTX全球品牌宣傳大使，在FTX宣布破產後不僅拿不到報酬，如今還列入被告。該訴狀指出，「這些體壇球星『控制、宣傳、協助及積極參與FTX活動』，造成投資者超過110億美元的損失。」
除了大聯盟的大谷翔平外，大聯盟名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）、NBA明星後衛柯瑞（Stephen Curry）、NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、日本女網天后大坂直美、NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）都被列入被告。
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