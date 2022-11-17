MLB／瑞佐與洋基續約接到賈吉電話 期待再度並肩作戰

大聯盟賽季結束，各隊補強動作也在近日開始，曾傳出太空人有意爭取洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），不過瑞佐很快的就與洋基簽下2年合約重披條紋衫。他今日接受訪問解釋回歸的原因，也提到「法官」賈吉（Aaron Judge）有打電話向他祝賀。

瑞佐昨日與洋基簽下2年3400萬美元，還有第3年的球員選項，如果洋基不執行要給他600萬美元。

瑞佐今日受訪時表示，「我回來的最大原因是，我喜歡當洋基人。」「在一個大市場球隊，光是打棒球是不夠的，還有其他事情隨之而來，我喜歡承擔責任做這些事情，站出來與媒體交談，無論是好是壞，都能教會我一些關於棒球的知識。」

瑞佐也談到成為自由球員的賈吉，「他繳出歷史性的賽季，很少有人能達到這樣的成就。我認為他會享受成為自由球員，聽聽球隊的意見，這是他為自己贏下來的權利。」

瑞佐也透露簽下合約後，賈吉有打電話祝賀他，對於賈吉的去留，瑞佐表示想和他再度並肩作戰，：「我希望賈吉留下，許多球隊的標誌性人物為球隊做那麼多，但卻沒有達成最終的目標。」