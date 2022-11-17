MLB／張育成仍留在紅襪40人名單 前悍將洋投邦威遭海盜DFA

規則五選秀即將到來，為了避免潛力新人被選走，各隊紛紛將新人拉進40人名單，並通知不續約的球員，紅襪昨日拉上5名新人，並指定讓渡（DFA）外野手漢米爾頓（Caleb Hamilton）、投手里德（Jake Reed），台灣好手張育成還留在40人名單中。

漢米爾頓和里德今年轉戰紅襪後都沒有打過任何一場大聯盟比賽，漢米爾頓曾在雙城累積18打數擊出1支安打，里德則效力過大都會、道奇、金鶯，總計18局投球，防禦率7.02。

邦威遭海盜DFA。 美聯社

海盜為了將4名新秀拉入40人名單，昨日一口氣將4名球員DFA，其中去年效力富邦悍將的洋投邦威（Manny Banuelos）也在內。

邦威今年重返大聯盟加盟洋基，在6月則被洋基交易至海盜，本季出賽31場，拿下2勝1敗1救援成功，防禦率4.96。