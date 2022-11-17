MLB／水手換回藍鳥兩屆銀棒獎強打 官網：等同放棄漢尼格

水手近年來在交易市場動作頻頻，總管狄波托（Jerry Dipoto）更是被戲稱「交易狂魔」，今年終於重返季後賽的水手，也開啟休賽季交易的第一步，用兩名投手向今年外卡賽對手藍鳥換回兩屆銀棒獎得主赫南德茲（Teoscar Hernandez）。

水手送出後援投手史旺森（Erik Swanson）以及農場排名第8的左投馬科（Adam Macko），換回藍鳥外野手赫南德茲。

史旺森被交易至藍鳥。 美聯社

大聯盟官網也分析這筆交易，認為赫南德茲的到來能提升水手打線強度，也等同放棄外野手漢尼格（Mitch Haniger），因為他們先前沒有向漢尼格提出合格報價，而且赫南德茲的守備位置也和漢尼格重疊。

漢尼格恐怕不會回到水手。 美聯社

漢尼格雖然曾在去年敲出39轟，但最終還是輸給32轟但打擊率更出色的赫南德茲，無緣銀棒獎。去年僅有247個打席，導致全壘打產量僅11支，反觀赫南德茲雖然無緣連三年獲得銀棒獎，但表現仍十分穩定，繳出25轟、77打點，打擊率2成67的穩定表現。

為了換得赫南德茲，水手送出牛棚大將史旺森，史旺森今年表現相當優異，出賽53.2局就送出70次三振，且防禦率僅1.68，而且史旺森要到2025才會成為自由球員。至於送出的另一名左投馬科今年22歲，目前層級在高階1A，三振能力出色，主投38.1局就能送出60K。