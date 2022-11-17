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MLB／解馬林魚的渴 阿坎塔拉全票獲塞揚隊史第一人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
馬林魚隊阿坎塔拉獨得30張第一名選票，成為馬林魚隊史第一位塞揚獎投手。 美聯社
馬林魚隊阿坎塔拉獨得30張第一名選票，成為馬林魚隊史第一位塞揚獎投手。 美聯社

大聯盟今天公布塞揚獎得獎名單，國聯由馬林魚隊阿坎塔拉（Sandy Alcantara）獨得30張第一名選票，他也成為馬林魚隊史第一位塞揚獎投手。

加上美聯韋蘭德（Justin Verlander）也是全票通過，這是大聯盟史上第二次出現兩聯盟塞揚獎都獲得全部第一名選票，前一次是1968年的麥克連（Denny McLain）及吉布森（Bob Gibson）。

馬林魚隊阿坎塔拉本紀成績。 截圖自大聯盟官方推特
馬林魚隊阿坎塔拉本紀成績。 截圖自大聯盟官方推特

阿坎塔拉今年32場先發拿下14勝9敗，繳出國聯次低的2.28防禦率，投球局數228.2局、6場完投兩項數字不僅是今年大聯盟最多，更是大聯盟近6年的新高，也是史上在單一球季第一次有投手的完投次數比任何一支單一球隊還高。

阿坎塔拉成為史上第三位多明尼加出身獲得塞揚獎的投手，前兩人是柯隆（Bartolo Colon）及「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez），柯隆是在2005年，馬丁尼茲則拿下1997、1999、2000年塞揚獎。

阿坎塔拉WAR值高達8.0排名隊史第一，也為馬林魚隊一解塞揚獎荒，而大聯盟也僅剩下2支球隊還沒有球員拿過塞揚獎，分別是洛磯隊及遊騎兵隊。

塞揚獎 大聯盟 阿坎塔拉

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