MLB／老而彌堅！韋蘭德全票奪塞揚 39歲史上第4老

太空人隊39歲投手韋蘭德（Justin Verlander）老而彌堅，用回春表現奪得今年美聯塞揚獎，以全票第一的方式，成為史上年紀第四長的獲獎投手。

過去兩年韋蘭德受到傷勢加上韌帶重建手術影響，僅投了1場，今年他重返賽場，繳出美聯第一的勝投數（18勝），以及大聯盟第一的防禦率（1.75）、被上壘率（0.83），還帶領太空人投手群拿下世界大賽冠軍，收穫滿滿。

這是韋蘭德第三次獲得塞揚獎，前兩次是2011、2019年，也是史上第11位拿過3次以上塞揚獎的投手，過去10位達成此成就的球員有9人都入選名人堂，唯一例外是被禁藥問題纏身的克萊門斯（Roger Clemens）。

韋蘭德本季成績堪稱主宰。 截圖自大聯盟官方推特

韋蘭德去年一整季都沒投球，也讓他成為史上第一位前一年投0局的塞揚獎投手，原本前一年投最少局數的塞揚投手紀錄，是1981年的瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），他在1980年僅投17.2局。

根據大聯盟官網報導，韋蘭德也以39歲又227天成為史上第四老的塞揚獎得主，2004年克萊門斯（Roger Clemens）42歲又62天排第一，第二名是1978年派瑞（Gaylord Perry）40歲又17天，第三名1959年懷恩（Early Wynn）39歲又267天。