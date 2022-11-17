聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／老而彌堅！韋蘭德全票奪塞揚 39歲史上第4老
太空人隊39歲投手韋蘭德（Justin Verlander）老而彌堅，用回春表現奪得今年美聯塞揚獎，以全票第一的方式，成為史上年紀第四長的獲獎投手。
過去兩年韋蘭德受到傷勢加上韌帶重建手術影響，僅投了1場，今年他重返賽場，繳出美聯第一的勝投數（18勝），以及大聯盟第一的防禦率（1.75）、被上壘率（0.83），還帶領太空人投手群拿下世界大賽冠軍，收穫滿滿。
這是韋蘭德第三次獲得塞揚獎，前兩次是2011、2019年，也是史上第11位拿過3次以上塞揚獎的投手，過去10位達成此成就的球員有9人都入選名人堂，唯一例外是被禁藥問題纏身的克萊門斯（Roger Clemens）。
韋蘭德去年一整季都沒投球，也讓他成為史上第一位前一年投0局的塞揚獎投手，原本前一年投最少局數的塞揚投手紀錄，是1981年的瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），他在1980年僅投17.2局。
根據大聯盟官網報導，韋蘭德也以39歲又227天成為史上第四老的塞揚獎得主，2004年克萊門斯（Roger Clemens）42歲又62天排第一，第二名是1978年派瑞（Gaylord Perry）40歲又17天，第三名1959年懷恩（Early Wynn）39歲又267天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言