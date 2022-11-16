MLB／千賀滉大來了！傳率先與大都會總管會面

日職軟銀王牌投手千賀滉大今年跳脫合約，宣布成海外自由球員，將要挑戰大聯盟，因其超過160公里的「火球」和「魔鬼指叉球」讓很多大聯盟球隊都對他有興趣，根據《紐約郵報》報導，千賀滉大將要與大都會球團會面。

因千賀滉大加盟不需入札金，搭配上160公里的「火球」和頻頻讓打者揮空的「魔鬼指叉球」，可說是「俗又大碗」，傳言洋基、大都會、天使、遊騎兵、水手、藍鳥、教士等數隊都對他有興趣，而洋基和大都會賽季中都有派球探前往日本查看這位軟銀王牌的狀態，目前率先傳出大都會要和千賀會面的消息，洋基部分則是靜悄悄。

大都會搶人成功的一大優勢，在於總管艾普勒（Billy Eppler）過去有從日本引進人才的經驗，近年最知名的就是2017年時為天使引薦二刀流好手大谷翔平。過去他也曾擔任洋基的球探總監和助理總管，每年都會前往日本觀察球員，可說是相當了解日職的狀況。

千賀滉大將在1月滿30歲，今年球季先發22場吃了144局，成績11勝6負，防禦率僅1.94，並投出156次三振，連續7年單季勝投達雙位數，成績相當出色。他決定挑戰大聯盟時就曾表示，錢不是唯一，想去會奪冠的球隊，下一步動向值得關注。