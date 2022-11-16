MLB／簽不到賈吉錢該花哪？ 美媒透露洋基已有備案

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）去留問題一直是球迷關注的焦點，儘管洋基已經表示會開「運鈔車」全力留住人，但自由市場上沒有絕對，美媒《紐約郵報》今日發文提出洋基簽不回賈吉的備案。

洋基原本是想讓兩位新秀培拉薩（Oswald Peraza）與沃爾普（Anthony Volpe）競爭明年游擊先發的位置，但若是簽不回賈吉，洋基會多出一大筆錢，可用來補強。

雖然洋基內部補強游擊的意願不大，但如果真的要補強，四大明星游擊手包括透納（Trea Turner）、柯瑞亞（Carlos Correa）、波賈茲（Xander Bogaerts）、史萬森（Dansby Swanson）都會是目標，此外中外野手尼莫（Brandon Nimmo）也可能是洋基備案之一。

洋基稍早已確定簽回一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）合約共2年總值4000萬美元（約台幣12.4億元），並附帶第三年球隊選擇權，而瑞佐和賈吉的關係很好，簽下瑞佐被認為更能提升賈吉繼續披上條紋衫的機會。