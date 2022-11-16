MLB／明星左投轉戰天使 道奇更有意搶下韋蘭德？

太空人39歲塞揚投手韋蘭德（Justin Verlander），季後宣布成為自由球員，成為市場中一塊大肥肉，多隊皆有意網羅，隨著今天傳出在道奇投出生涯年的左投安德森（Tyler Anderson）轉戰天使的消息後，預期會刺激道奇高層全力「搶」韋蘭德。

除了母隊太空人想留下韋蘭德外，據傳道奇、洋基、大都會都磨刀霍霍要搶人，根據大聯盟官網報導，前道奇左投安德森（Tyler Anderson）和天使隊簽下3年共3900萬美元（約台幣12.1億元）合約後，道奇投手戰力勢必需要補強。資深記者摩洛西（Jon Morosi）就認為安德森的離開讓道奇更有可能簽下韋蘭德，並且和大都會有提合格報價的狄葛隆相比，簽韋蘭德有不用損失選秀權的好處。

韋蘭德在今年TJ手術後直接「復活」，不但拿下18勝、並以1.75拿下防禦率王，是美聯塞揚大熱門，在季後賽更是拿下2勝，包含打破魔咒拿下生涯世界大賽拿下首勝，無疑是太空人奪冠的重要功臣之一。不過他在奪冠後五天即宣布逃脫原本2500萬美元（約7.8億台幣）合約，投入自由市場測試身價。

由於明年2月韋蘭德就將度過40歲生日，有些道奇球迷對這位老將的「價值」尚有疑慮，美媒猜測道奇可能不會給長期限的複數合約，但在價碼部分會有一定誠意。