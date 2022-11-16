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MLB／瑞佐續當洋基人 拒合格報價換到2年12億合約

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊今天宣布，與瑞佐簽下2年總值4000萬美元（約台幣12.4億元）合約，並附帶第三年球隊選擇權。 法新社
洋基隊今天宣布，與瑞佐簽下2年總值4000萬美元（約台幣12.4億元）合約，並附帶第三年球隊選擇權。 法新社

雖然外傳被太空人隊鎖定，一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）最終還是續披條紋球衣，洋基隊今天宣布，與瑞佐簽下2年總值4000萬美元（約台幣12.4億元）合約，並附帶第三年球隊選擇權。

雖然球隊並未公布合約細節，不過根據大聯盟官網報導，瑞佐接下來兩年年薪總計3400萬美元，並在2025年有著1700萬美元的球隊選擇權，以及600萬美元買斷金，這也代表這份合約瑞佐保底4000萬美元，若第3年球團動用選擇權則上看5100萬美元（約台幣15.9億元）。

瑞佐在去年休賽季與洋基簽下2年3200萬美元的合約，但今年球季後他決定跳脫合約投入自由市場，而洋基也開出1965萬美元合格報價，瑞佐最終換得一筆更大的合約。

瑞佐今年球季出賽130場，打擊率2成24，不過長打率為0.480，有著32轟、75分打點，今年球季為洋基隊帶來左打戰力以及一壘的穩定防守。

太空人因今年陣中先發一壘手古利爾（Yuli Gurriel）表現不穩定，想找替代人選，外傳有意爭取瑞佐加盟，也可削弱洋基隊戰力，不過最終未能成功。

洋基

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