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MLB／大谷翔平多幫手 天使12億簽道奇15勝左投安德森

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
本季在道奇拿下15勝還入選明星賽的左投安德森，將與天使隊簽下3年、3900萬美元（約台幣12.1億元）合約。 路透社
本季在道奇拿下15勝還入選明星賽的左投安德森，將與天使隊簽下3年、3900萬美元（約台幣12.1億元）合約。 路透社

天使隊進行補強，根據大聯盟官網報導，前道奇左投安德森（Tyler Anderson）將與天使隊簽下3年、3900萬美元（約台幣12.1億元）合約，加入以大谷翔平為首的6人先發輪值，消息尚未獲得球隊證實。

32歲的安德森今年繳出生涯年，賽季30場出賽（28場先發）成績15勝5敗、防禦率2.57，生涯7年首度入選明星賽，178.2局投出138次三振，由於道奇隊有對他提出合格報價，因此天使隊簽約需要讓出第二輪選秀權。

先發投手恐怕不是天使隊最急於補強的一塊，去年球季他們有著大聯盟第6好的先發防禦率，但在先發增加人手，主因還是總管梅納西（Perry Minasian）確認明年球季還是採取6人輪值，而安德森是自由球員市場中很好的選擇。

天使隊在在羅倫佐（Michael Lorenzen）成為自由球員後，明年先發投手人選包括大谷翔平、山多瓦（Patrick Sandoval）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）、德梅斯（Reid Detmers），加上安德森，已經5人，第6席在球隊內部也有很多候選人，只不過目前5人中，僅大谷翔平是右投。

天使 安德森 大谷翔平

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