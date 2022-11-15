MLB ／美媒瘋狂大預測 天使迎來頂尖游擊組全明星打線

今年季中天使傳出拋售消息，明年球團的高層及未來陣容安排都成為未知數，美媒今天也對天使做了瘋狂預測，認為他們可能簽下四大游擊手之一的透納（Trea Turner）來與陣中兩位MVP並肩作戰。

資深專欄作家波登（Jim Bowden）針對大聯盟進行一些預測，波登認為天使會開出8年2.64億美元給透納，組成豪華打線，擁有高上壘率的透納將成為開路先鋒與「二刀流」大谷翔平、「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）共組全明星打線。

另外他也認為天使將在這個冬天就完成他們的轉賣手續，然後總管人選，將會尋求曾經打破紅襪、小熊冠軍魔咒的艾姆斯坦（Theo Epstein）接任，期待在他的帶領下能讓天使逐漸走回正軌，成為季後賽勁旅。