MLB ／太空人與韋蘭德續約沒進度 美媒爆他在等市場大約

今年球季繳出媲美巔峰狀態的韋蘭德（Justin Verlander），除了被認為高機率拿下生涯第三座塞揚外，更在與費城人冠軍賽中拿下生涯首場世界大賽勝投，跳出球員選項的他，下季將會加盟那隊也備受關注，美媒認為不無可能以短期大合約投奔道奇、洋基或大都會。

在今天的報導中資深記者羅森索提出，韋蘭德未馬上與太空人達成續約，是想要看市場上其他球隊能為他端出什麼價碼，爭冠球隊洋基、道奇、大都會都對他感到十分有興趣。

韋蘭德明年就要邁入40歲，這張合約十分有可能會是他生涯最後一張大約，但要開給一位老將長約通常是不太可能，因此十分有可能跟去年薛則（Max Scherzer）與大都會所簽的合約一樣，年薪高但年限不長。

而市場上除了有爭冠機會的球隊會開出這種約，其他球隊機率不大，而休賽季多位先發投身自由市場的大都會，若未能留下狄葛隆（Jacob deGrom）的話十分有可能，在開出一張這樣的合約，洋基則在2017年搶輸太空人，去年又網羅失敗，這一次也有可能再次行動，而當今邪惡帝國道奇，經歷一個失敗的賽季，無論左投安德森（Tyler Anderson）是否接受合格報價，都還是有可能去搶韋蘭德，而這位近40歲老將會選擇那一隊也是一大看點。