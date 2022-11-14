中職／三商虎隊洋砲巧克力過世 國聯前盜壘王人生落幕

多家美國媒體今天報導，太空人隊退役球員卡爾（Chuck Carr）因病過世，走完55歲的人生，他的家人也證實此事；國內年輕球迷或許不知道這號人物，但資深球迷可能有些印象，他就是1998年效力三商虎隊的洋砲巧克力。

中職草創期為洋將取名充滿創意，除了諧音、甚至母企業產品統統出籠，統一獅隊退役名投王漢當年來台時，最早其實叫做「滿漢」，巧克力也是因為英文全名Charles Lee Glenn Carr Jr.發音相近，從國聯盜壘王變成食品。

巧克力1990年登上大都會隊大聯盟，生涯8年歷經紅雀、馬林魚、釀酒人、太空人隊，1997年結束大聯盟生涯，代表作是1993年效力成軍第1年的馬林魚，以58次盜壘成功奪下國聯盜壘王，新人王票選排名第4。

巧克力在大聯盟8年一共144次盜壘成功，1998年來台加盟虎隊，出賽36場繳出打擊率3成08、全壘打3支、打點12分的成績，並有15次盜壘成功。

當年8月16日在台北球場進行的味全龍、虎隊之戰，巧克力從龍隊洋投菲力普的手中轟出陽春砲，也是中職史上第3000轟紀錄，虎隊為了慶祝這支特殊全壘打，隔周特別為他舉行獻花儀式，還贈送巧克力給球迷。