MLB／想組成黃金二游 波賈茲成自由球員費城人虎視眈眈

費城人在無緣世界大賽冠軍後，據傳看上紅襪隊當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），希望能藉此補強中線，為明年賽季做準備。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，費城人渴望簽下波賈茲，球團的棒球事務部門總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）也與其積極接觸中，紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom）則表示簽回波賈茲是休賽季的首要任務，但球隊與其想要的價碼仍有段差距：「在與波賈茲有共識前，意味著我們彼此的期望值有段落差，或許他想等待更好的合約，這也沒關係我們尊重他。」

費城方面，唐布洛斯基坦言球隊有靈活的薪資空間，將極積爭取波賈茲：「我們喜歡他，他可以增加我們二游防線的戰力，同時我們也在7月時透過交易從紅雀得到了索沙（Edmundo Sosa），因此我們希望搶下波賈茲，組成最強二游。」