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MLB／在天使看得到未來 但大谷翔平簽不簽延長合約要觀望

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

天使隊總管梅納西（Perry Minasian）日前表明，現在沒有要賣大谷翔平的打算，大谷的經紀人巴列羅（Nez Balelo）也聽到了，他對天使明確表達留人抱持肯定態度，但對於延長合約的洽談，他強調要看未來老闆是誰、有沒有要贏的想法。

大谷將在明年季後成為自由球員，從今夏就被各隊「敲碗」上架，但天使不賣就是不賣，梅納西近日也表態，明年開幕戰時，大谷還會繼續留在陣中，向各隊聲明現在還不用打電話。

巴列羅表示，梅納西明確向外界宣示，經營團隊現在沒有要賣大谷的念頭，希望2023年仍能留他在陣中，他為此感到開心。

至於簽下延長合約的可能性，他回應：「我們現在還要看看誰將接手球隊，了解他們是否有想贏的慾望，以及他們對翔平的態度。」天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）已在今年8月拋出轉售訊息，等待買家上門。

巴列羅也提到，天使仍是一支有競爭力的球隊，「健康一直都是天使的課題，如果他們可以克服這道難題，我認為在這支球隊是看得到未來的。」

天使 大谷翔平 自由球員

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