MLB／皇家想簽回3億男葛蘭基 A-Rod接近4億美元史上最高

大聯盟官網今天指出，皇家隊有意簽回39歲右投葛蘭基（Zack Greinke），雙方應該已有默契，這位2009年美聯塞揚獎強投展開生涯第20個球季，看來沒有太大問題。

葛蘭基今年重返老東家皇家，簽下1年1300萬美元合約，季後成為自由球員；他在上個月透露，對於明年是否重返大聯盟，還是宣布退休，暫時沒有想法，但從目前跡象看來，回鍋皇家的可能性不低。

葛蘭基本季26場先發、合計投137局，戰績4勝9敗、防禦率3.68，在年輕團隊展現老將的架勢，頗有扮演精神領袖的味道。

生涯19年待過6隊，葛蘭基目前223勝在現役投手排名第2，只落後太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）的244勝，另一名超過200勝紀錄是大都會隊薛則（Max Scherzer），以201勝排名第3。

值得一提的是，葛蘭基生涯已經賺進3億3千萬美元，在大聯盟史上排名第4，暫時領先韋蘭德的3億1751萬美元，史上最高前3人依序是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）3億9928萬美元、卡布雷拉（Miguel Cabrera）3億6841萬美元、普荷斯（Albert Pujols）3億4654萬美元。

A-Rod曾有16年的年薪超過2千萬美元，包括3年超過3千萬美元，生涯賺進的數字換算台幣達124億2575萬。