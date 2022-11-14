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MLB／來找世界大賽MVP點雞柳條 潘尼亞得來速接單1小時
午餐時間來美國速食餐廳Raising Cane點份雞柳條，正為你點餐的人，可能是世界大賽MVP潘尼亞（Jeremy Peña）。
太空人隊今年奪得世界大賽冠軍，25歲潘尼亞憑藉6場出賽累積25打數敲出10支安打，包括1支全壘打、2支二壘打，以4成打擊率拿下系列賽MVP，成為菜鳥野手獲獎第一人，而他年輕、才華洋溢又有一張可愛的娃娃臉，已經迅速成為女球迷追捧對象，受歡迎程度已讓隊友驚嘆。
外野手杜邦（Mauricio Dubon）就說：「封王遊行時，我大概看到了10萬張寫著『娶我！潘尼亞』的標語，真的太誇張了。」
MLB Network球評雷諾茲（Harold Reynolds）讚潘尼亞會是棒壇的下一個巨星、下一個基特（Derek Jeter），「帥氣的長相、年輕、又有才華，他會是未來的看板球星。」
想要一見潘尼亞風采，就到Raising Cane，這家餐廳在昨天公布，潘尼亞將在美國時間周一中午12點到1點於休士頓7009 Gulf Freeway門市的得來速工作，為顧客接單。
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