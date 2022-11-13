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MLB／太空人沒有總經理沒差 搞定牛棚大將蒙特洛3年約
太空人隊奪下隊史第2座世界大賽冠軍1周後，球團今天宣布和32歲右投蒙特洛（Rafael Montero）簽下3年3450萬美元合約，就算目前沒有總經理，簽約動作並未停頓。
蒙特洛2014年升上大都會隊大聯盟，歷經遊騎兵、水手隊，在去年「731交易大限」前被換到太空人，今年不但奪下生涯首座世界大賽冠軍，也賺進最大一筆合約。
蒙特洛本季投出生涯8年代表作，以後援身分出賽71場、合計68.1局，戰績5勝2敗14救援、防禦率2.37，整季只被揮出3支全壘打，而且季後賽出賽10場，防禦率只有1.93，世界大賽第4戰和另3名投手聯手投出無安打比賽。
太空人6年內兩度奪下世界大賽冠軍，但總經理克里克（James Click）未獲續約，昨天確定離隊，球團高層簽約動作沒有停止，蒙特洛簽定3年約後，將繼續效力到2025年球季結束。
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