MLB／太空人狂粉賭奪冠贏24億 用推車運回鈔票還贈免費床墊

知名太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）先前在世界大賽中豪擲1000萬美元（約台幣3.1億）下注，太空人奪冠後，收下運動博弈史上最高的7500萬美元（約台幣24億）彩金，昨（12）日他發布影片將其中1000萬美元鈔票用獨輪推車運上私人飛機。

麥金維爾是美國家具連鎖店「Gallery Furniture」創辦人，2019年就曾下注350萬美元賭太空人奪冠，可惜最後鎩羽而歸，不過他也因豪賭而聞名，此次下注1000萬美元後，還被太空人球團邀請在第六戰開球，封王後也一同參與慶祝遊行。

世界大賽之前，麥金維爾就祭出床墊促銷方案，顧客花3000美元買指定床墊，在太空人奪冠後就可以全額退費。日前他到其中一間下注賭場領取1000萬美元的獎金，直接將白花花的鈔票從汽車後車廂拿出，用工地用獨輪推車推上私人飛機，準備運回休士頓。

他也將此段影片發布上個人推特，並寫著「我的腰帶呢？我的脊椎要工作了，但是背部痠痛是值得的」，他也信守承諾「免費！免費！」提醒顧客可以到家具行退費，並預告2023年還會推出新活動。