MLB／天使加入千賀滉大爭奪戰 有機會和大谷翔平當隊友

日職軟銀隊王牌投手千賀滉大宣布行使海外自由球員資格，在大聯盟自由球員市場受到極大矚目，今天又傳出天使、巨人隊也對這位29歲右投有興趣，明年是否有機會和大谷翔平成為隊友，讓日本球迷充滿期待。

天使投手群本季防禦率3.77，在美聯排名第 6，在羅倫佐（Michael Lorenzen）成為自由球員後，明年先發投手人選包括大谷翔平、山多瓦（Patrick Sandoval）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）、德梅斯（Reid Detmers）、戴維森（Tucker Davidson）。

軟銀王牌投手千賀滉大確定要挑戰大聯盟。 美聯社資料照

這5人只有大谷翔平是右投，其餘全是左投，儘管今年因傷休兵的坎寧（Griffin Canning）可望復出，球團高層仍把補強右投視為重點，打算加入爭奪千賀滉大的行列。

千賀滉大10月宣布挑戰大聯盟後，已經傳出水手、藍鳥、遊騎兵、小熊、教士、道奇、天使、巨人、紅襪隊對他有興趣；這位強力右投擁有101英里速球，搭配犀利的指叉球，在日職11個球季合計投1089局，戰績87勝44敗20中繼1救援、防禦率2.59。

千賀滉大本季22場先發投出11勝6敗，防禦率1.94在太平洋聯盟排名第2，勝場數、奪三振156次名列第3，年薪6億日圓是軟銀投手最高，在日職球員並列第3，明年轉戰大聯盟推測擁有5年7500萬美元的身價。